نتنياهو: الاغلاق و لقاح كورونا سيخلصنا من الفيروس خلال اسابيع

قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو إن حملة التلقيح وإجراءات الإغلاق المقرر فرضها اعتبارا من 27 ديسمبر ستخلص "إسرائيل" من فيروس كورونا بشكل أسرع.

و بحسب نتنياهو، فإن "اسرائيل" تتحول إلى بطل العالم بالتلقيحات، حيث تم تطعيم 65 ألف مواطن أمس، و هناك آمال بأن تعطي اللقاح إلى 100 ألف شخص في اليوم خلال الأسبوع القادم.

و اضاف نتنياهو قائلاً: "إن الجمع بين التلقيح وإغلاق قصير وعاجل سيسمح لنا بالتخلص من فيروس كورونا، وستصبح بلادنا على ما يبدو أولى من سيتمكن من تجاوز أزمة كورونا خلال عدة أسابيع".

يشار الى أن وزارة الصحة الإسرائيلية افادت بأن اكثر من 170 ألف شخص في "إسرائيل" قد تلقوا لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا بعد أن انطلقت حملة التطعيم في 20 ديسمبر الجاري.

و قررت حكومة الاحتلال فرض اغلاق شامل اعتبارا من 27 ديسمبر الجاري، و هو ثالث إغلاق خلال هذا العام، وهو سيكون لمدة أسبوعين مع إمكانية التمديد لأسبوعين آخرين. وتتضمن إجراءات الإغلاق قيودا صارمة على التنقل وإغلاق الخدمات والمحلات التجارية.