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طقس فلسطين اليوم الجمعة 25-12-2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:49 - 25 ديسمبر 2020
طقس طقس
تقارير
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توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً إلى صاف  بوجه عام  وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق ، وأن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

اما غداً السبت فتوقعت الارصاد أن يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً  فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق وجافا ، وألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

و من المتوقع أن يكون الجو صافيا بوجه عام  وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق وجافا، يوم الاحد، حيث لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

كما توقعت الارصاد أن يكون يكون الجو غائما جزئيا وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق في يوم الاثنين المقبل، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

 

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