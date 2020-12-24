الخارجية: لا اصابات او وفيات جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الخميس، عدم تسجيل أية حالة وفاة أو إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم، مشيرة إلى أنه لليوم السادس على التوالي لم تسجل أي حالة وفاة، ليستقر عدد الوفيات عند 332، والإصابات عند 8767.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الاميركية، وفق بيان للخارجية، بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لليوم الثالث عشر على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 98 حالة، كما لم تسجل أية اصابة جديدة في صفوف الجالية لهذا اليوم ليبقى عدد الاصابات 5834 إصابة.

إلى ذلك، أفاد فريق العمل المختص بمغادرة 3 دفعات جديدة من المواطنين، الطلبة ورجال الاعمال إلى كل من إسطنبول، والدوحة وشيكاغو صباح هذا اليوم الخميس، للالتحاق بأسرهم ودراستهم وأعمالهم، وكان السفير أحمد الديك في وداعهم.