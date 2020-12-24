سعر تحويل الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الجمعة 25-12-2020

لا يزال سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي تشكل أحد اهم اولويات السوريين، بالنظر إلى التذبذب الحاصل في اسعار الصرف سواء في المصرف المركزي أو على صعيد الصرف في السوق السوداء (سوق الصرافين)، وبالنظر إلى المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة السورية والدولية.

وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تحرص على رصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية بشكل يومي، نظراً لان الكثير من الأشخاص يحرصون على معرفة أسعار تداول تلك العملات.

و قد ارتفع سعر تحويل الدولار مقابل الليرة السورية في تعاملات السوق الموازية (السوداء) اليوم الجمعة 25-12-2020، تحت تأثير عقوبات واشنطن على المركزي السوري.

و بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية 2871 ليرة للشراء و2896 ليرة للبيع، مقابل 2865 ليرة للشراء، و2890 ليرة للبيع.

يشار الى أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بسوريا، حيث استهدفت البنك المركزي السوري، وأدرجت عددا من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء.