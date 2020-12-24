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20 حالة وفاة و 2708 اصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:23 - 24 ديسمبر 2020
فيروس كورونا في لبنان فيروس كورونا في لبنان
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، تسجيل 20 وفاة و2708 إصابات جديدة بفيروس "كورونا".

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي المتعلق بالفيروس، أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 1353 وفاة، والإصابات 165922 إصابة، منذ بدء الجائحة.

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