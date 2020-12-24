20 حالة وفاة و 2708 اصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، تسجيل 20 وفاة و2708 إصابات جديدة بفيروس "كورونا".
وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي المتعلق بالفيروس، أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 1353 وفاة، والإصابات 165922 إصابة، منذ بدء الجائحة.
12:56 - 12 ديسمبر 2020
08:54 - 20 ديسمبر 2020
17:16 - 19 ديسمبر 2020
20:36 - 18 ديسمبر 2020
17:21 - 13 ديسمبر 2020
07:37 - 17 ديسمبر 2020
07:25 - 13 ديسمبر 2020
00:15 - 21 ديسمبر 2020
00:05 - 11 ديسمبر 2020
00:01 - 17 ديسمبر 2020
23:53 - 14 ديسمبر 2020
23:51 - 23 ديسمبر 2020
00:22 - 13 ديسمبر 2020
00:00 - 18 ديسمبر 2020
00:08 - 14 ديسمبر 2020
09:55 - 11 ديسمبر 2020
11:32 - 14 ديسمبر 2020
15:30 - 13 ديسمبر 2020
14:51 - 14 ديسمبر 2020
09:42 - 15 ديسمبر 2020
13:46 - 17 ديسمبر 2020
10:46 - 17 ديسمبر 2020
15:03 - 16 ديسمبر 2020
14:12 - 22 ديسمبر 2020
01:38 - 16 ديسمبر 2020
03:44 - 22 ديسمبر 2020
14:35 - 20 ديسمبر 2020
11:12 - 19 ديسمبر 2020
23:11 - 17 ديسمبر 2020
14:02 - 16 ديسمبر 2020
15:51 - 17 ديسمبر 2020
22:17 - 12 ديسمبر 2020
13:18 - 24 ديسمبر 2020
16:56 - 23 ديسمبر 2020
21:23 - 23 ديسمبر 2020