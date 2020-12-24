الاغلاق يدفع عشرات "الاسرائيليين" للهروب الى الخليج

اكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مساء اليوم الخميس، أن عشرات "الإسرائيليين" بدأوا يتدفقون إلى دول خليجية، هرباً من الإغلاق الثالث التي أعلنته حكومة الاحتلال أمس، للحد من تفشي جائحة كورونا.

و قالت الصحيفة: "إلى جانب آلاف الإسرائيليين الذين سارعوا بالعودة إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة لتجنب الدخول في الحجر الفندقي، هناك أيضا من اختاروا البقاء في دبي لتجنب الإغلاق والمدفوعات الإضافية لرحلات الإنقاذ التي يمكن أن تصل إلى مئات الدولارات لكل أسرة".

وكانت "إسرائيل" قد أخضعت العائدين من الخارج للحجر الصحي في فنادق مخصصة، منذ أمس الأربعاء، تخوفا من وصول السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

يشار الى أن حكومة الاحتلال صادقت على فرض إغلاق شامل اعتبارا من يوم الأحد المقبل يستمر أسبوعين، مع إمكانية تمديده لأسبوعين آخرين حال عدم انخفاض مؤشر انتشار الفيروس، إذ يعتبر هذا الإغلاق الثالث منذ بدء الجائحة.