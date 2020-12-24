غزة: الاونروا توضح قرار توحيد صرف "الكابونة البيضاء"

أصدرت وكالة الغوث " الأونروا"، قرارا بتوحيد الكابونة للاجئين في قطاع غزة، مبينة أن ذلك جاء نظرا لعدم القدرة على التمييز بين حالة الفقر المدقع والمطلق.

وقال المستشار الإعلامي للاونروا عدنان أبو حسنة، إنه سيتم توحيد الكابونة على "البيضاء" مع إضافة عشرة كيلو دقيق للعوائل الأشد فقرا.

وأوضح أنه لم يتم اتخاذ قرار قطع الكابونات عن أحد، مشيرا إلى أن الأمر قيد الدراسة.

ولفت أن الأزمة المالية الحالية التي تعاني منها الاونروا غير مسبوقة، مرحجًا أن تمتد الأزمة ليناير وفبراير.

وأضاف أن الدول المتبرعة منشغلة بالأعياد، مبينا أن هناك اتصالات مكثفة مع عديد الدول، لتقديم موعد الدفعات التي تتبرع بها.

وحول الحد الأدنى للأجور، أوضح أنه لا يوجد قرار نهائي حول ذلك، مشيرا إلى أن هناك نقاش مع الكثير من الجهات مع وزارة الشؤون والمركز الفلسطيني للإحصاء.