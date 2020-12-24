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أبو حسنة: الأزمة المالية غير مسبوقة وقدمنا عرضا لاتحاد الموظفين بشأن الرواتب

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:52 - 24 ديسمبر 2020
عدنان ابو حسنة عدنان ابو حسنة
تقارير
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أكدت وكالة الغوث في غزة "الأونروا"، أنها غطت 80% من رواتب موظفيها، مشيرة إلى أنه تبقى 13 مليون دولار لاستكمال الرواتب.

وأوضح المستشار الإعلامي للاونروا عدنان أبو حسنة، أن الوكالة عرضت على اتحاد الموظفين دفع جزء من الراتب، مبينًا أن بقية المبلغ سيتم دفعه بداية يناير أو في منتصفه كأقصى حد.

وأشار أبو حسنة إلى أن اتحاد الموظفين رفض العرض الذي قدمته الاونروا.

وتابع أبو حسنة: "نأمل أن يجري صرف الراتب بداية الشهر أول في أقصى حد منتصف يناير".

وقال: "الأزمة ستمتد ليناير وفبراير، فالأزمة المالية الحالية غير مسبوقة".

وأضاف أن الدول المتبرعة منشغلة بالأعياد، مبينا أن هناك اتصالات مكثفة مع عديد الدول، لتقديم موعد الدفعات التي تتبرع بها.

وحول الحد الأدنى للأجور، أوضح أنه لا يوجد قرار نهائي حول ذلك، مشيرا إلى أن هناك نقاش مع الكثير من الجهات مع وزارة الشؤون والمركز الفلسطيني للإحصاء.

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