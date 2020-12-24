أقوى طريقة عمل الكشك المصري بالأرز والفراخ

طريقة عمل الكشك المصري بالأرز والفراخ ، ويبحث المواطنين عبر موقع جوجل الشهير عن خطوات اعداد الكشك حيثُ خصص موقع فلسطين اليوم مقالة لعمل الوجبة اللذيذة والمشهورة في تناولها في فصل الشتاء ، وهي سهلة الاعداد والتحضير إضافة إلى أن جميع الفئات العمرية يفضلون تناولها على موائد الطعام ويحرصون على تواجدها في كافة الأوقات .
وفي هذه المقالة سنتعرف معًا على طريقة عمل الكشك المصري بالأرز والفراخ والتي تتمتع بقوة طعم لذيذة وشهي ، كما أنه يمكن الحصول على مكونات الاكلة من المحلات التجارية بكل سهولة .
وتعتبر وجبة الكشك ، أكلة يتناولها معظم سكان بلاد الشام منها مصر والعراق.
مكونات الكشك المصري بالأرز والفراخ :
طريقة عمل الكشك المصري بالأرز والفراخ
نصف كيلو من الدجاج المسلوق المقطع إلى مكعبات.
نصف كيلو من الأرز.
بصلة كبيرة الحجم.
3 ملعقة كبيرة من الدقيق.
2 ملعقة كبيرة من السمن.
ملعقة كبيرة من الزيت.
ملح وفلفل أسود.
2 كوب من مرق الدجاج.
2 كوب من اللبن.
طريقة عمل الكشك بالأرز والفراخ :
أولاً: في المرحلة الأولى من اعداد الوجبة يترتب على الصانع وضع حلة على النار ويضاف إليها الزيت ويشوح بها البصل حتى نحصل على اللون الذهبي ونترك البصل جانباً.
ثانيًا: وبعدها يتم وضع في حلة أخرى على النار نضع الزيت والسمنة و نتركها حتى تذوب تماماً، ثم نضع الدقيق ونشوحه حتى يتغير لونه، ثم نضيف اللبن بالتدريج مع التقليب حتى يتماسك القوام.
ثالثًا: وبعد ذلك يضاف الدجاج المقطع والملح والفلفل الأسود ونتركهم حتى الغليان، ثم يتم سلق الأرز في الماء حتى ينضج تماماً ويضاف إلى خليط الدقيق.
رابعًا: وفي الخطوة الرابعة ، يترك على النار قليلاً ويغرف فى طبق التقديم.
خامسًا: وفي آخر خطوة، يزين بالبصل المحمر ويقدم ساخنا على المائدة.