أقوى طريقة عمل الكشك المصري بالأرز والفراخ

طريقة عمل الكشك المصري بالأرز والفراخ ، ويبحث المواطنين عبر موقع جوجل الشهير عن خطوات اعداد الكشك حيثُ خصص موقع فلسطين اليوم مقالة لعمل الوجبة اللذيذة والمشهورة في تناولها في فصل الشتاء ، وهي سهلة الاعداد والتحضير إضافة إلى أن جميع الفئات العمرية يفضلون تناولها على موائد الطعام ويحرصون على تواجدها في كافة الأوقات .

وفي هذه المقالة سنتعرف معًا على طريقة عمل الكشك المصري بالأرز والفراخ والتي تتمتع بقوة طعم لذيذة وشهي ، كما أنه يمكن الحصول على مكونات الاكلة من المحلات التجارية بكل سهولة .

وتعتبر وجبة الكشك ، أكلة يتناولها معظم سكان بلاد الشام منها مصر والعراق.

مكونات الكشك المصري بالأرز والفراخ :

طريقة عمل الكشك المصري بالأرز والفراخ

نصف كيلو من الدجاج المسلوق المقطع إلى مكعبات.

نصف كيلو من الأرز.

بصلة كبيرة الحجم.

3 ملعقة كبيرة من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملح وفلفل أسود.

2 كوب من مرق الدجاج.

2 كوب من اللبن.

طريقة عمل الكشك بالأرز والفراخ :

أولاً: في المرحلة الأولى من اعداد الوجبة يترتب على الصانع وضع حلة على النار ويضاف إليها الزيت ويشوح بها البصل حتى نحصل على اللون الذهبي ونترك البصل جانباً.

ثانيًا: وبعدها يتم وضع في حلة أخرى على النار نضع الزيت والسمنة و نتركها حتى تذوب تماماً، ثم نضع الدقيق ونشوحه حتى يتغير لونه، ثم نضيف اللبن بالتدريج مع التقليب حتى يتماسك القوام.

ثالثًا: وبعد ذلك يضاف الدجاج المقطع والملح والفلفل الأسود ونتركهم حتى الغليان، ثم يتم سلق الأرز في الماء حتى ينضج تماماً ويضاف إلى خليط الدقيق.

رابعًا: وفي الخطوة الرابعة ، يترك على النار قليلاً ويغرف فى طبق التقديم.

خامسًا: وفي آخر خطوة، يزين بالبصل المحمر ويقدم ساخنا على المائدة.