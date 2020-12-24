رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية الجديد شهر ديسمبر 2020

يترقب مئات الالاف من الاسر الفقيرة نشر رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 12 -2020 ، وصرف مساعدات المنحة والتي تقدم أموالها في كل شهر ، وفي هذه المقالة التي كتبها موقع فلسطين اليوم الاخباري سنتعرف معًا على موعد صرف المنحة القطرية وعن عدد المستفيدين منها مع وضع الرابط لفحص أسماء المستفيدين .

وفي هذه الفترة مع انتهاء شهر نوفمبر والدخول في ديسمبر 2020 ، يبحث المستفيدين عبر الانترنت على رابط فحص المنحة القطرية ديسمبر 2020 الـ 100 دولار ومن خلالها تتمكن كافة الاسر الفقيرة في قطاع غزة من معرفة أسماؤهم ضمن المنحة الجديدة أم لا .

وتقدم دولة قطر مساعدات المنحة القطرية منذ عام 2018 لمئات الالاف من المستفيدين بواقع 100 دولار لكل اسرة ، إضافة إلى بناء ودعم المشاريع الإنسانية وتطوير البنية التحتية المتهالكة في القطاع ، ولقد اتمت الدوحة صرف الأموال وفق كل شهر ، وفي هذا الشهر من المتوقع ان تصرف اللجنة القطرية أموال المنحة القطرية لـ شهر ديسمبر -2020 .

ووصل اعداد المستفيدين في آخر دفعة من المنحة قرابة 100 الف أسرة فقيرة ، حيثُ وزعت اللجنة القطرية برئاسة السفير محمد العمادي 100 دولار عبر جميع فروع البريد في محافظات قطاع غزة الخمس .



وتأتي هذه المنحة القطرية في إطار المساعدات التي تقدمها الدوحة من أجل التخفيف عن عباء السكان من تداعيات الحصار الإسرائيلي المفروض عن القطاع منذ عام 2007 ، ووفق أحدث الاحصائيات فإن معدلات الفقر والفقر المدقع والبطالة ارتفعت إلى أكثر من 50 % خاصة بين الشباب ، في ظل تراجع الاستثمار والاقتصاد وحركة التصدير والاستيراد .

إليك موعد صرف المنحة القطرية ديسمبر 2020 :

اللجنة القطرية ووزارة التنمية الاجتماعية بغزة لم تعلنان حتى صدور هذا التقرير عن تحديد موعد صرف المنحة القطرية 12 – 2020 .

ومن المتعارف عليه لدى المستفيدين من المنحة أن موعد الصرف يكون مع بداية كل شهر .

إليك رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار 12 – 2020 :

وتعتبر وزارة الاتصالات والمعلومات بغزة الجهة الرسمية عن نشر رابط فحص المنحة القطرية ، وحال تم نشره سنضعه لكم هــــــــــــــــــــنا .