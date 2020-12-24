مراسل فلسطين اليوم: السفارة المصرية سفتح أبوابها من جديد في غزة

أكد مراسل وكالة فلسطين اليوم في غزة، اليوم الخميس، أن السفارة المصرية في غزة ستفتح أبوابها من جديد خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشار مراسلنا، إلى أن شاحنات كبيرة محملة بالأثاث شوهدت مساء اليوم الخميس وهي تقوم بتنزيله داخل حرم السفارة .

وبين مراسلنا، أن السفارة قامت مؤخرا بحملة ترميم واسعة للمقر بعد اغلاقه منذ سنوات نتيجة الانقسام الفلسطيني.

وكانت طواقم السفارة المصرية تقدم خدمات كبيرة للفلسطينيين في غزة وأن اعادة افتتاحها من جديد سيسهل المعاملات التي تقدمها القاهرة للفلسطينيين.

وتحسنت العلاقة بشكل كبير بين غزة والقاهرة حيث يتولى الوفد الامني المصري رعاية ملف المصالحة والتهدئة ومفاوضات تبادل الاسرى بين حماس وإسرائيل.

حيث يزور الوفد الامني المصري بين فينة وأخرى قطاع غزة ويجري مباحثات مع كافة الفصائل.

وتوقعت مصادر فلسطينية ان افتتاح مقر السفارة الفلسطينية ينعكس ايجابا على عمل معبر رفح .