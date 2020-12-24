خطوات التسجيل الدخول في نظام فارس 1442 الالكتروني التعليمي في السعودية

خطوات التسجيل الدخول في نظام فارس 1442 الالكتروني في المملكة العربية السعودية ، وفي هذه الفترة يبحث مئات الالاف من المعلمين والمعلمات داخل المملكة على خطوات التسجيل في نظام فارس التعليمي ، وبسبب جائحة كورونا قررت وزارة التربية والتعليم اطلاق المنصة بالإضافة إلى منصات وفضائيات تعليمية بعدما الانتقال إلى التعليم الالكتروني أو عبر تقنية عن بعد تجنبًا للإصابة بالفيروس .

وخصص موقع فلسطين اليوم مقالة رائعة حول خطوات تسجيل الدخول بنظام فارس 1442 في السعودية ، في إطار الخدمات الالكترونية التعليمية التي تقدمها للملكية للمعلمين ، وكانت وزارة التربية اكدت على أهمية النظام الالكتروني للمعلمين في الحصول على الخدمات .

مزايا نظام فارس 1442 :

ويتمتع نظام فارس الالكتروني التعليمي بالعديد من المزايا القوية، حيث يمكن لمديري المدارس من معرفة الطلبات المقدمة من قبل المعلمين والموظفين التابعين للوزارة بكل سهولة ويسر .

أهابت وزارة التربية والتعليم المعلمين بضرورة إدخال أنشطة التطوير المهني لجميع العاملين في الوظائف التعليمية المختلفة وذلك حتي موعد أقصاه 31 من شهر ديسمبر للعام الحالي 2020 ميلادية والموافق 16/5/1442 هجرية.

وقبل أيام ، قالت الوزارة إن تفعيل نظام فارس سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح في بيان لها، أن تأخير تفعيل جاء بسبب التعطل الذي حدث منذ ثلاث أيام متواصلة، كما أنها اهابت بضرورة إدخال الأنشطة التربوية حيث لم يتبقى الكثير من الوقت لإضافة الدورات التدريبية الخاصة بالمعلمين .

رابط نظام فارس 1442 التعليمي :

وفي هذه المقالة لقد وضعنا لحضراتكم رابط نظام فارس 1442 ( هنــــــــــــــــــــا ).

خطوات التسجيل في نظام فارس 1442 :

أولاً: وفي اول خطوة ، علي المعلمين أو الموظفين الدخول إلي المنصة الخاصة بوزارة التربية و التعليم السعودي.

ثانيًا: يجب عل المعلم الضغط علي الخدمات الالكترونية الموجودة أعلي الصفحة، ثم يترتب عليك بإدخال اسم المعلم وكلمة المرور الخاصة بك ، ثم بكتابة رمز التحقق الموجود أمامك.

ثالثًا: وفي الخطوة الأخيرة ، يترتب عليك بالضغط علي أيقونة تسجيل الدخول.

وفي ختام هذه المقالة حول خطوات التسجيل في نظام فارس 1442 نتمنى أن تكون قد نالت اعجابكم . وشكرا لكم على قراءتها .