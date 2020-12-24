أسعار البترول العالمية تصعد الخميس بأكثر من 2%

سجلت أسعار البترول صعودا بأكثر من 2% في أسواق النفط العالمية اليوم الخميس، مدعومة بتراجعات في مخزونات الولايات المتحدة الأمريكية من الخام والبنزين ونواتج التقطير، وهو ما يرفع آمال المستثمرين حيال تحسن الطلب على الوقود.

وارتفعت أسعار البترول بالنسبة للعقود الآجلة لخام برنت القياسي بواقع 96 سنتا بما يعادل 1.9 % لتصل إلى 51.04 دولار للبرميل وذلك بحلول الساعة 1602 بتوقيت جرينتش.

كما صعدت أسعار البترول بالنسبة للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بواقع 93 سنتا أو 2% لتسجل 47.95 دولار للبرميل.

تراجع المخزون الأمريكي

شهدت مخزونات الخام الأمريكية انخفاضا بواقع 562 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر الجاري إلى 499.5 مليون برميل، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة اليوم.

وكان ذكر تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء، أن مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير شهد تراجعا ملحوظا الأسبوع الماضي.

وأضاف التقرير أن مخزونات الخام انخفضت من 562 ألف برميل على مدار الأسبوع الماضي، إلى 499.5 مليون برميل، فيما هبط مخزون الخام بنقطة التسليم في “كاشينج” بولاية أوكلاهوما بواقع 26 ألف برميل.

وأوضح التقرير: “استهلاك الخام بمصافي التكرير تراجع بمعدل 169 ألف برميل يوميا على مدى الأسبوع.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 1.1 مليون برميل إلى 237.8 مليون برميل، وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.3 مليون برميل إلى 148.9 مليون برميل.