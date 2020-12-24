محافظة قلقيلية تغلق مديرية التمية الاجتماعية بسبب "كورونا"

أعلنت محافظة قلقيلية، اليوم الخميس، إغلاق مكتب مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة بالضفة المحتلة، بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا في المديرية.

وأوضحت محافظة، أنها قرر اغلاق مديرية التنمية الاجتماعية، مدة أسبوع بدءً من يوم السبت القادم، عقب تسجيل أربع إصابات بفيروس كورونا.

اليوم، اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 17 حالة وفاة و1704 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في جميع محافظات الوطن، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة برام الله د. مي الكيلة، خلال الموجز اليومي، أن الصحة سجلت 8 حالات وفاة في الضفة الغربية " طولكرم 1، ضواحي القدس 1، بيت لحم 2، رام الله 2، جنين 1، طوباس 1"، قطاع غزة 9 وفيات.

وبيّنت الكيلة، الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم (78)، سلفيت (42)، نابلس (134)، ضواحي القدس (62)، الخليل (151)، قلقيلية (24)، بيت لحم (73)، رام الله (211)، جنين (95)، طوباس (15)، أريحا (13)"، قطاع غزة (806).

وقالت: إن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم (77)، سلفيت (46)، نابلس (198)، ضواحي القدس (358)، الخليل (214)، قلقيلية (48)، بيت لحم (82)، رام الله (218)، جنين (341)، طوباس (26)، أريحا (18)"، قطاع غزة (665).

وأضافت الكيلة، وجود 122 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 29 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكرت أن الصحة، سجلت 2291 حالة تعافٍ بالضفة والقدس وغزة، إذ بلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين 82.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.6%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة الكيلة، إلى أن عدد المرضى في العناية المكثفة وصلت إلى 122 حالة، والحالات التي تستخدم أجهزة التنفس الاصطناعي بلغت 29، فيما بلغت اجمالي عدد الفحوصات 5879.