مسجات ورسائل تهنئة بالعام الجديد 2021 قوية

خصص موقع فلسطين اليوم مقالة بعنوان مسجات ورسائل تهنئة بالعام الجديد 2021 ، حيث يتبادل وافراد العائلة والأصدقاء والزملاء رسائل تهنئة بالعام الجديد ومع الاقتراب من نهاية العام الحالي والانتقال إلى عام جديد يبحث هؤلاء على موقع جوجل العالمي عن الرسائل الجميلة والقوية من أجل رسالها مع بداية أول أيام من العام الجديد حيث تحمل المحبة والتفاؤل والإخلاص وهنا سنتعرف على تلك الرسائل تابع المقالة حتى النهاية .

وفي كل عام جديد تحرص فلسطين اليوم على توفير مقالة عبارات ورسائل تهنئة بالعام الجديد 2021 من خلال الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي .

ويمكن للأصدقاء أو أفراد العائلة نسخ رسائل تهنئة بالعام الجديد 2021 على تلك الوسائل ومن تم إرسالها إلى الاحباب والتي تحمل معاني قرب القلوب والمحبة .

مسجات تهنئة بالعام الجديد 2021 :

أولاً: أهنئك بقدوم العام الجديد وكل عام ونحن معاً.

ثانيًا: أرجو من الله أن نكون معاً في العام الجديد وكل الأعوام القادمة.

ثالثًا: كثرت الأدعية والرجاء من الله أن يكون العام الجديد عام انقضاء وإزالة الوباء.

رابعًا: جميعنا نرجو من الله أن تعود حياتنا في العام الجديد إلى سابق عهدها من غير الوباء.

خامسًا: أبعث هذه الرسالة المملوءة بالحب لتهنئة أغلى البشر في حياتي.

سداسًا: عامي الجديد يكون سعيداً بوجودك معي وبجانبي.

سابعًا: كل عام وأهلي واخوتي وأحبائي بخير.

ثامنًا: عام جديد يمر ويبقى حبك في قلبي لا يمر.

تاسعًا : أرجو من الله أن يكون هذا العام عام تحقيق أماني وأحلام طال انتظارها.

عاشرًا: جميعنا نرجو أن يكون قدوم العام الجديد يقدم معه الخير.

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2021 :

أولاً: اللّهم اجعل السنة الجديدة معنا ولا تجعلها علينا.

ثانيًا: حتى أنا وقلبي فدى عيونك أنا تعودت على فنونك وما أبي سنة جديدة بدونك أبي أعيش روعة جنونك.

ثانيًا: لا تسال الايام ليه عدت بسرعه .. اسال القلب ليه لما يلمحك دقاته تزيد فوق سرعتها سرعة .. كل عام وانت الحب.

ثالثًا: أسمى آيات التهنئة و التبريكات بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة جعلها الله سنة خير على الجميع.

رابعًا : أغلقوا دفتر الماضي ، وكل عام والبسمة تغمر محياكم.

خامسًا: بمناسبة العام الجديد ، أتمنى لكم سنة سعيدة بالصحة والعافية والنجاح وانشاء الله تتحقق كل أحلامكم.

سادسًا: أيام قليلة وينتهي هذا العام بكل أفراحه وأحزانه وتنطوي صفحاته معلنا بداية عام جديد فلنبدأ هذا العام بالحب والتسامح.

سابعًا: مرت سنة وأقبلت سنة جديدة .. عسى ربي يزيد عيشتنا على الهنا هنا .. وكل عام وانت بخير يالغالي ..اهنيك من قلبى بعيد رأس السنة.

ثامنًا: باقه ورد وعطر وياسمين ابعتها بس للحلوين واقول كل سنة وانتم طيبين.

تاسعًا: أقولك كل عام وآمالك وأمانيك تتحقق كل عام وأنت أغلى ما في الحياة يا كل الحياة. يزيد هالوجه المنور نور ، ويعطيه من حلا الحور ، ويبلغه العام الجديد وهو مسرور.

عاشرًا: ساعات قليلة تفصلنا عن خيوط فجر عام جديد .. يارب فجر يشرق معه كل حلم غائب .. يارب نكون به خير مما كنا.