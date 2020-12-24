لماذا لا يمشط جونسون شعره؟

احرج احد الصحفيين البريطانيين رئيس وزراء بريطانيا خلال مقابلة صحفية أثناء زيارته منشأة تدريب "أوبنزون" في بولتون بسؤال شخصي حول تسريحة شعره.

وسأل الصحفي جونسون، قالاً: "شعرك دائما في كل مكان وأمي تريد أن تعرف السبب".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أجاب جونسون ضاحكا "لدي مشط في مكتبي، وأمشط شعري دائما، أوصل لوالدتك أطيب تمنياتي، والاعتذار عن قصة شعري

وحسب الصحيفة، أكد جونسون أنه يمشط شعره بعد اتهامه بأنه يتركه دون تهذيب بحيث لا يمكنه تمثيل البلاد، مضيفا خلال رحلة إلى مانشستر الكبرى أن شعره الأشقر يطير بفعل الرياح وهو يبذل قصارى جهده لتهذيبه

فيما وصف مصممون بريطانيون قصة شعر جونسون بـ"وعاء الحلوى"، معتبرينها جريمة بحق الموضة لعام 2020.

وقالوا ساخرين يبدو أن خطيبته كارى هي من قصت له شعره بمقص المطبخ.

واعترف مساعدو جونسون بأن خصلات شعره ربما خرجت عن السيطرة، كونه منشغل بأزمة كورونا ومفاوضات خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.