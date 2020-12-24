الاحتلال يزعم اعتقال فلسطيني على علاقة بقتل المستوطنة في جنين

قالت مصادر عبرية مساء اليوم الخميس :" أن قوات جيش الاحتلال اعتقلت شاب فلسطيني من جنين، للاشتباه بقتله المستوطنة الصهيونية "إستير هورغن" في مستوطنة "تل مناشيه"، غرب مدينة جنين أول أمس".

بدورها قالت "القناة السابعة" العبرية أنه :"بعد نشاط استخباري وعملياتي مكثف لجهاز "الشاباك" التابع للاحتلال، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس فلسطيني من جنين يُشتبه بأنه يقف خلف عملية قتل المستوطنة الصهيونية "إستر هورغان" في أحراش ريحان بتاريخ 20/ ديسمبر/ 2020 الحالي".

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي كثفت من عمليات البحث عن منفذ العملية البطولية في جنين، منذ يومين بعد زيارة قائد فرقة الضفة الغربية بجيش الاحتلال وقائد هيئة اركان جيش الاحتلال "كوخافي" لمكان العملية.

ويُشار أن المستوطنة الصهيونية التي قتلت عثر عليها جيش الاحتلال الاسرائيلي ملقاة بين الاشجار بالقرب من مستوطنة "تل منشيه" غرب جنين.