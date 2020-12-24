دحض أسطورة أن الأقمار الصناعية ترى أرقام السيارات

أعلنت شركة "ميلانا إليردوفا" المدير العام لشركة "Terra Tech، أن الأجهزة الفضائية بما فيها الأحدث، غير قادرة على التعرف على رقم السيارة.

وقالت: إن "أفضل دقة تمتاز بها الأجهزة الفضائية التي ستطلق عام 2021 ضمن مشروع Legion الذي تنفذه شركة Maxar، ستعادل 29 سنتمترا في البكسل، ومع ذلك بهذه الدقة لا يمكن التعرف على رقم السيارة، ولكن يمكن التعرف على نوع السيارة وأشجار فردية وأماكن تجمع الناس في الساحات والشواطئ".

وأضافت الشركة أن :"قيمة الصور الفائقة الدقة عالية، تبدأ من 10 سنت لكل كيلومتر مربع واحد وأكثر، وهي أكثر ربحية لمشغلي الأقمار الصناعية".

وأشارت إلى أنه بفضل أفلام هوليوود، انتشرت أسطورة إمكانية الأجهزة الفضائية في التعرف على لوحات السيارات ونوعها وحتى قراءة النصوص المنشورة في الصحف وغير ذلك، في جميع الظروف من الفضاء.

يشار إلى أن Terra Tech"" هي شركة تابعة لشركة النظم الفضائية Russian Space" Systems"، ومهمتها تقديم خدمات التصوير الجوي والفضائي لمؤسسة "روس كوسموس"