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الصحة الأردنية: السلالة الجديدة من كورونا قد تكون موجود في المملكة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:53 - 24 ديسمبر 2020
فيروس كورونا في الاردن فيروس كورونا في الاردن
تقارير
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قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة ومسؤول ملف كورونا في الأردن الدكتور وائل الهياجنة: إن "السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد قد تكون موجود في الأردن، ونراقب يوميا الكثير من المؤشرات، وفي حال اكتشافها ستفرض إجراءات جديدة".

وأضاف: "أن طفرة كورونا ليست جديدة، وأنها رصدت في شهر أيلول الماضي".

وأشار الهياجنة إلى أن هذه الطفرة ليست ولن تكون الأخيرة في فيروس كورونا، وأن ما يميز الطفرة الجديدة عن السلالات السابقة هو سرعة الانتشار.

وأكد أنه لا يوجد حتى الآن ما يثبت علميا أن إصابة الأشخاص بهذه السلالة ستكون أشد، كاشفا عن أنه تم حصر جميع من عادوا للأردن من بريطانيا، ويجري التواصل معهم بشكل يومي.

ونوه الهياجنة أنه تمت إضافة عدة مستويات من الحيطة والحذر، وسيكون هناك فحص "PCR" بعد 7 أيام للذين قدموا من المملكة المتحدة، لافتا أنه من: "المتوقع أن لا تؤثر سلالة كورونا الجديدة على مطاعيم كورونا ".

 

 

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