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وفاة رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك المصري

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 13:00 - 24 ديسمبر 2020
سبب وفاة رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك المصري.JPG سبب وفاة رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك المصري.JPG
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توفي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك المستشار أحمد البكري، عقب إصابته بفيروس كورونا، بعد خضوعه إلى العزل الطبي خلال الأسبوع الماضي .

وأعلن نادي الزمالك رسميا وفاة البكري، متأثرا بمرضه الشديد، بعد ترأسه نادي الزمالك خلفا للمستشار مرتضى منصور رئيس النادي السابق.

يذكر أن المستشار أحمد البكرى قد أصيب بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.

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