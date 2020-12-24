الجهاد الإسلامي تُعزي بوفاة الرفيق المناضل عبد الرحيم ملوح

قدمت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين تعازيها من الرفيق المناضل أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية، والرفاق في المكتب السياسي للجبهة وقيادتها وكوادرها داخل الوطن وفي الشتات، بوفاة الرفيق المناضل عبد الرحيم ملوح "أبو شريف"

وكان ملوح توفي الليلة الماضية بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال، وسنوات الاعتقال في سجون الاحتلال الصهيوني، دفع خلالها ضريبة الثبات والصمود والتصدي لوجود الاحتلال وسياساته الإرهابية.

وقالت الحركة في بيان لها: "إن فقدان المناضلين ورحيلهم لا يزيد الأحرار إلا تمسكاً بالمبادئ والمواقف الشجاعة التي تحمي وتصون الحقوق، وتدفعهم للوقوف صفاً واحداً في وجه المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.

ودعت الحركة، بالرحمة للمناضل الفقيد، وتتقدم بالتعزية لزوجته وأبنائه وأسرته ولجماهير شعبنا في مدينة يافا التي تنحدر منها عائلته الكريمة، ولعموم شعبنا ولكل الأحرار.