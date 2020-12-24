انخفاض اسعار الليرة التركية مقابل الدولار الامريكي

سجلت الليرة التركية اليوم الخميس 24-12-2020 انخفاضًا ملحوظًا امام الدولار الأمريكي وذلك قبيل اجتماع للبنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة.

ووفقًا لوسائل اعلام تركية متخصصة فإنه من المتوقع أن يرفع فيه البنك سعر فائدته الأساسي 150 نقطة أساس.

وبلغت العملة التركية 7.6590 ليرة مقابل الدولار، بحلول الساعة 04:51 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى يقل قليلا عن سعر إغلاقها أمس الأربعاء عند 7.6250 ليرة مقابل الدولار.

وقد تراجعت الليرة التركية أمام الدولار منذ بداية عام 2020 بنحو 23%

وخلص استطلاع رأي أجرته وكالة "رويترز" إلى أنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي التركي تشديد السياسة النقدية ويرفع سعر فائدته الأساسي إلى 16.5% من 15%.