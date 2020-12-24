ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. اقتصاد
  3. عرض الخبر

انخفاض اسعار الليرة التركية مقابل الدولار الامريكي

  • فلسطين اليوم - اسطنبول
  • 11:09 - 24 ديسمبر 2020
سعر الليرة التركية مقابل الدولار سعر الليرة التركية مقابل الدولار
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

سجلت الليرة التركية اليوم الخميس 24-12-2020 انخفاضًا ملحوظًا امام الدولار الأمريكي وذلك قبيل اجتماع للبنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة.

ووفقًا لوسائل اعلام تركية متخصصة فإنه من المتوقع أن يرفع فيه البنك سعر فائدته الأساسي 150 نقطة أساس.

وبلغت العملة التركية 7.6590 ليرة مقابل الدولار، بحلول الساعة 04:51 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى يقل قليلا عن سعر إغلاقها أمس الأربعاء عند 7.6250 ليرة مقابل الدولار.

وقد تراجعت الليرة التركية أمام الدولار منذ بداية عام 2020 بنحو 23%

وخلص استطلاع رأي أجرته وكالة "رويترز" إلى أنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي التركي تشديد السياسة النقدية ويرفع سعر فائدته الأساسي إلى 16.5% من 15%.

الأكثر مشاهدة

متعلقات