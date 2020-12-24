نادي الأسير قلق حيال حصول الأسرى على لقاح "كورونا"!

أعرب رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، اليوم الخميس 24/12/2020، عن قلقه من سلوك الطاقم الطبي داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي" حيال حصول الأسرى على لقاح كورونا والتزامه بالمعايير الصحية العالمية خلال عملية التطعيم.

وقال فارس في تصريح لـ"إذاعة صوت القدس":" سلطات الاحتلال طلبت من الأسرى ممن يرغب بأخذ لقاح كورونا بتسجيل اسمه وحتى الآن لم تجرِ أي عملية تطعيم داخل السجون."

واعتبر هذه الخطوة إيجابية، لكنه أعرب عن قلقه من سلوك الطاقم الطبي داخل السجون والتزامه بالمعايير الصحية العالمية خلال عملية التطعيم.

وتابع فارس:"لدينا تجربة مريرة مع سياسية الاهمال الطبي داخل السجون، ونريد أن نتأكد أن التطعيمات التي سيأخذها الأسرى هي ذاتها التي سيأخذها الصهاينة أنفسهم."

وتأمل فارس، أن يطبق الاحتلال المعايير التي حددها لتناول لقاح فيروس كورونا على الأسرى داخل سجون الاحتلال لاسيما المرضى وكبار السن.

وأضاف فارس:"كان لدينا قلق منذ انتشار فيروس كورونا وبعد 9 أشهر من انتشار الفيروس لا زلنا نتابع الأوضاع في سحون الاحتلال، ونأمل بأن لا نُفجع بأي تطور سلبي."