ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

نادي الأسير قلق حيال حصول الأسرى على لقاح "كورونا"!

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:24 - 24 ديسمبر 2020
كورونا في سجون الاحتلال الاسرائيلي كورونا في سجون الاحتلال الاسرائيلي
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أعرب رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، اليوم الخميس 24/12/2020، عن قلقه من سلوك الطاقم الطبي داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي" حيال حصول الأسرى على لقاح كورونا والتزامه بالمعايير الصحية العالمية خلال عملية التطعيم.

وقال فارس في تصريح لـ"إذاعة صوت القدس":" سلطات الاحتلال طلبت من الأسرى ممن يرغب بأخذ لقاح كورونا بتسجيل اسمه وحتى الآن لم تجرِ أي عملية تطعيم داخل السجون."

واعتبر هذه الخطوة إيجابية، لكنه أعرب عن قلقه من سلوك الطاقم الطبي داخل السجون والتزامه بالمعايير الصحية العالمية خلال عملية التطعيم.

وتابع فارس:"لدينا تجربة مريرة مع سياسية الاهمال الطبي داخل السجون، ونريد أن نتأكد أن التطعيمات التي سيأخذها الأسرى هي ذاتها التي سيأخذها الصهاينة أنفسهم."

وتأمل فارس، أن يطبق الاحتلال المعايير التي حددها لتناول لقاح فيروس كورونا على الأسرى داخل سجون الاحتلال لاسيما المرضى وكبار السن.

وأضاف فارس:"كان لدينا قلق منذ انتشار فيروس كورونا وبعد 9 أشهر من انتشار الفيروس لا زلنا نتابع الأوضاع في سحون الاحتلال، ونأمل بأن لا نُفجع بأي تطور سلبي."

الأكثر مشاهدة

متعلقات