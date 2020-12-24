سبب وفاة الوزير الأسبق يوسف أبو صفية

أُعلن فجر اليوم الخميس وفاة الوزير الاسبق يوسف عطالله أبو صفية عن عمر ناهز الـ 71 عامًا بعد تعرضه لوعكة صحية ألمت به.

وتوفي الوزير الأسبق لشؤون البيئة وعضو المجلس التشريعي يوسف أبو صفية فجرًا في مدينة رام الله، علمًا أنه من سكان بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأبو صفية، كان عضوًا في المجلس التشريعي بعد انتخابه عام 1996، وفي عام 1998 عين وزيرًا لسلطة جودة البيئة، في الحكومة الثالثة برئاسة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وبقي في منصبه حتى 2002.

وتولى عام 1999، عضوية مجلس أمناء جامعة الأزهر في غزة.

وعاد أبو صفية لتولي وزارة شؤون البيئة بمسماها الجديد عام 2012 في حكومة سلام فياض، وبقي في منصبه لمدة عام، قبل أن يعيّن مستشارًا للرئيس الفلسطيني لشؤون البيئة وبدرجة وزير قبل أن يحال للتقاعد نهاية عام 2013.