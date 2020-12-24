الصحة بغزة: 9 حالات وفاة و806 اصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس 24-12-2020 وفاة 9 مواطنين واصابة 806 حالات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة اجرائها 2526 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مسجلة 806 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الاصابات النشطة الى 9981 حالة.

كما سجلت الصحة تعافي 665 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 25778 حالة.

أما عدد حالات الوفاة فقد ارتفعت مع تسجيل 9 حالات جديدة إلى 304 حالة وفاة في قطاع غزة منذ شهر مارس 2020.

وفيما يتعلق بعدد الحالات الخطيرة، أشارت الصحة إلى أن اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 197 حالة، بينما الحالات التي تحتاج إلى رعاية في المستشفيات ارتفعت الى 318 حالة.