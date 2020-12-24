اصابة امرأة باعتداء مستوطنين عليها شرق نابلس والأهالي يتصدون لهم

أصيبت امرأة بحالة اغماء الليلة الماضية جراء اعتداء مستوطنين عليها اثر محاولتهم اقتحام منزلها في قرية جالود شرق نابلس، قبل أن يتم ملاحقتهم من قبل الأهالي.

وأفادت مصادر محلية أن امرأة أصيبت بالإغماء وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، خلال محاولة المستوطنين اقتحام منزلها في قرية جالود.

وأشارت المصادر إلى أن عشرات المواطنين من أهالي قرية جالود تصدوا لاعتداءات المستوطنين للمرة الثانية خلال الـ24 ساعة الماضية، ولاحقوهم داخل شوارع القرية.

وتعتبر جالود الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس واحدة من أكثر القرى المتضررة بالزحف الاستيطاني، وذلك يعود للطوق الذي تفرضه عليها ثماني مستوطنات تحيط بها من جميع الاتجاهات.

وتبلغ مساحة جالود عشرين ألف دونم، استولت المستوطنات على ما يقارب80% من مساحتها بما يعادل ستة عشر ألف دونم تقريبا.