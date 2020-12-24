طهران تحذر واشنطن من ارتكاب مغامرات خطيرة في آخر أيام ترامب

حذرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية من إثارة التوتر وارتكاب أي مغامرات خطيرة في أخر أيام إدارة الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وحملت الخارجية الايرانية في بيان لها اليوم 24-12-2020، واشنطن المسؤولية الكاملة عن تداعيات أي تصعيد في ظل الظروف الحالية.

وحول اتهام ترامب لإيران بالوقوف وراء استهداف السفارة في بغداد قالت ايران: "هذه الاتهامات مكررة ولا أساس لها من الصحة، ومفبركة وترمي إلى التغطية على الظروف الصعبة التي يمر بها ترامب".

وجددت ايران رفضها لأي استهداف للبعثات الدبلوماسية والمناطق السكنية في العراق، قائلة: "إن الولايات المتحدة وحلفاءها يسعون إلى زيادة التوتر وإثارة فتن جديدة في المنطقة".

وأضافت: "رد إيران على الإجراءات الأمريكية الإرهابية سيكون واضحا وشجاعا وعلى مستوى مناسب وليس عبر استهداف بعثات دبلوماسية ومناطق سكنية، وعلى الولايات المتحدة استخدام سيناريوهات أكثر منطقية لتبرير الفتنة التي تسعى إليها في المنطقة".