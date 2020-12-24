للأسبوع الثالث.. إغلاق شامل في قطاع غزة يبدأ الليلة حتى صباح الأحد

من المقرر أن يبدأ فرض الاغلاق الشامل في محافظات قطاع غزة كافة الساعة السادسة مساء اليوم الخميس حتى السابعة صباحًا من يوم الأحد المقبل.

ويأتي فرض الاغلاق الشامل لمحافظات قطاع غزة ضمن محاولة الجهات الحكومية لكسر منحنى ارتفاع اصابات فيروس كورونا (كوفيد-19) بين سكان القطاع، أملًا في عدم الوصول إلى الاغلاق الكامل لمدة 14 يومًا.

في الوقت ذاته دعا المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم، المواطنين للاستمرار في حالة الالتزام التام بالإغلاق يومي الجمعة والسبت المقبلين؛ كي نحقق الهدف من هذا الاجراء.

وقال البزم: "لا بد من إحداث تغيير في السلوك الاجتماعي لدى المواطنين، وجزء من العادات والتقاليد يجب أن تتغير لمراعاة متطلبات المرحلة التي نمر بها".

وأكد أن الإغلاق الكامل يومي السبت والجمعة هو خيار بديل كي لا نذهب إلى الإغلاق الشامل لفترات طويلة نظراً لآثاره وتداعياته على مناحي الحياة المختلفة، مشيرا إلى أن الإجراءات الحالية ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري على الأقل.

وأضاف: "الذي يحدد عدم ذهابنا للإغلاق الشامل هو سلوك المواطنين، ومدى التزامهم بإجراءات السلامة والوقاية".

ولفت إلى أن الداخلية على تواصل مع كافة شرائح المجتمع ومؤسساته، بدءاً بالفصائل والنقابات والوجهاء والمخاتير؛ وذلك بهدف توحيد الجهود لخلق حالة وعي عامة لدى المواطنين، موضحًا أن ذلك يتم للتنسيق معهم في القرارات المتخذة لمواجهة الجائحة.

وفي الوقت ذاته حذر البزم من الشائعات التي تستهدف الاستقرار داخل المجتمع، قائلًا: "لا نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت ترويجه للشائعات، وتوجيهنا الدائم للمواطنين هو استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية".