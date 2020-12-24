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ترامب يهدد ايران من قتل أي امريكي في العراق

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 08:38 - 24 ديسمبر 2020
دونالد ترامب.JPG دونالد ترامب.JPG
تقارير
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هدد الرئيس الأمريكي الخاسر دونالد ترامب فجر اليوم الخميس الجمهورية الاسلامية الإيرانية من قتل أي أمريكي في دولة العراق.

وحمل ترامب في تغريدة على تويتر، إيران المسؤولية الكاملة عن القصف الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

وقال ترامب: "سفارتنا في بغداد تعرضت لهجوم بصواريخ مصدرها إيران ونسمع أحاديث عن هجمات إضافية ضد أمريكيين في العراق".

وأضاف: "إيران تتحمل مسؤولية مقتل أي أميركي في العراق وعليها أن تفكر مليا".

وكان الجيش العراقي أعلن يوم الأحد الماضي عن وقوع هجوم بالصواريخ على المنطقة الخضراء شديدة لتحصين في بغداد، حيث استهدف ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ كاتيوشا السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء.

وانطلقت صفارات الإنذار من مجمع السفارة داخل المنطقة التي تضم مباني حكومية وبعثات أجنبية.

وقال مسؤول أمني يقع مكتبه داخل المنطقة الخضراء إن نظاما مضادا للصواريخ، أقيم للدفاع عن السفارة الأمريكية، تمكن من تحويل مسار أحد تلك الصواريخ.

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