الصحة برام الله: نتابع تطور السلالة الجديدة لكورونا من جانبين

أكد عضو لجنة الطوارئ في الصحة برام الله اسامة النجار، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي بدأت تنتشر في "إسرائيل" قد تصل الى الاراضي الفلسطينية مما يشكل خطرا مضاعفًا وكبيرًا على المواطنين.

وأوضح أن الصحة منذ اعلان بريطانيا عن وجود السلالة الجديدة وهي تتابع وتراقب تطور الفيروس على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتخذ اجراءات سريعة كإجراء حجر القادمين من بعض الدول في اريحا، خشية من ان يكونوا قد أصيبوا بالسلالة الجديدة.

وأشار النجار في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين إلى أن الوزارة تتابع السلالة الجديدة من جانبين مهمين الأول التعرف على اسباب انتشار العدوى وطرق الوقاية منها نظرًا لأنها تتميز بسرعة الانتشار.

ولفت د. النجار إلى أن الامر الثاني فهو ترقب الدراسات العملية من دول العالم حول تأثير السلالة الجديدة على لقاح فيروس كورونا، فقد يكون له تأثير سلبي على التطعيمات لذلك نتابع الدراسات العلمية بشكل دقيق جدًا.

السلالة الجديدة

في السياق نفسه، أكدت منظمة الصحة العالمية أن السلالة الجديدة من الفيروس تنتشر بوتيرة أسرع، ولكن يمكن السيطرة عليها، مثل باقي السلالات الأخرى المعروفة للفيروس.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن كل عشرة أشخاص مصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس يمكن أن ينقلوا العدوى إلى 15 آخرين في المتوسط، في حين أن معدل انتقال العدوى لدى السلالات المعروفة سابقاً في بريطانيا يصل إلى 11 شخصاً.

مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة قال، في مؤتمر صحفي: "إن "الوضع ليس خارجاً عن السيطرة، ولكن لا يمكن تركه ينتشر".

وحث ريان الدول على تطبيق الإجراءات الصحية التي سبق تجربتها واختبارها.