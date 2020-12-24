تفاصيل مقتل 100 اثيوبي في هجوم مسلح غرب البلاد

نشرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للحكومة الإثيوبية صباح اليوم الخميس تفاصيل مقتل 100 اثيوبي في هجوم مسلح تعرضت له منطقة بني شنقول جومز غرب اثيوبيا مساء امس الاربعاء.

وقالت اللجنة: "إن أكثر من 100 شخص قتلوا في هجوم مسلح جراء عنف بين جماعات عرقية متناحرة في المنطقة.

وأضافت اللجنة في بيان، نقلته وكالة "رويترز": "إن مسلحين أطلقوا النار على أشخاص في منطقة بولين في غرب إثيوبيا وأضرموا النار في منازل السكان النائمين".

أحد المزارعين قال لوكالة رويترز: "شاهدت عشرات الجثث في حقل قرب منزلي"، فيما قال ساكن آخر في البلدة إن مسلحين اقتحموا المنطقة نحو الساعة السادسة صباحا (03:00 بتوقيت غرينتش) وإنه أحصى 20 جثة في موقع مختلف.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في المنطقة، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن السلطات أُحيطت علما بالهجوم وتتحقق من التفاصيل المتعلقة بهويات المهاجمين.

زار رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، ورئيس أركان الجيش برهانو جولا، المنطقة أمس الثلاثاء، للدعوة للسلام بعد أن شهدت المنطقة عددا من الحوادث المميتة في الأشهر الأخيرة.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد قادة الإقليم والمسؤولين الفيدراليين الذين فشلوا في الحفاظ على سيادة القانون في الولاية.

كما أجرى أحمد مناقشة مع سكان مدينة متكل في الولاية، اليوم، حيث تم تحديد حلول مختلفة، بما في ذلك المصالحة، كاتجاهات لحل المشاكل في المنطقة، بحسب هيئة الإذاعة الإثيوبية.