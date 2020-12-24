الشعبية تنعي نائب أمينها العام السابق عبد الرحيم ملوح

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الخميس 24/12/2020، نائب الأمين العام السابق، وعضو اللجنة التنفيذية السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الرحيم ملوح.

وقالت الجبهة في بيانها:"إن ملوح توفي بعد نضالٍ حافلٍ وطويل، ودور قيادي وطني وحزبي بارز تشهد له كل الهيئات والمؤسسات الوطنية والحزبية في مختلف المجالات والساحات."

وأضافت الجبهة:"إن ملوح تميز بكفاحيته العالية، وبروح التضحية التي تجسدت بعطائه الكبير في مجالات العمل والمهام التي كُلف بها دون ترفعٍ أو ترددٍ، وقد قاد وشارك في دوريات قتالية وعمليات عسكرية عبر نهر الأردن، وتعرض للإصابة أكثر من مرة، كما شارك في الدفاع عن الثورة الفلسطينية ووجودها في الأردن ولبنان وغيرها من الساحات."

وتقدمت الجبهة، من زوجته وأبنائه، ومن أصدقائه بخالص العزاء، وتقدم العهد له ولجميع الشهداء بأن تستمر في النضال من أجل تحقيق الأهداف التي عمل وناضل من أجل تحقيقها في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة على كامل أرض فلسطين.