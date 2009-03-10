الليكود يحاول التوصل إلى اتفاق مع أفيغدور ليبرمان لتولي حزبه حقيبة « العدل »

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

قالت مصادر في الليكود ان نتنياهو يحاول التوصل الى اتفاق مع رئيس حزب اسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان يقضي بأن يتولى حزبه حقيبة ما يمسى بـ"العدل" في الحكومة الجديدة وبالمقابل يتخلى ليبرمان عن مطلبه بان يواصل البروفيسور دانيئيل فريدمان اشغال هذا المنصب.

ويذكر ان بعض أقطاب الليكود وبمن فيهم دان مريدور وبني بيغن وجدعون ساعر يعارضون اعادة تعيين فريدمان وزيرا للعدل رغبة منهم في ابقاء الباب مفتوحاً أمام انضمام حزب العمل الى الائتلاف الحكومي في المستقبل مع انهم يشككون في امكانية حدوث هذا التطور فعلا.