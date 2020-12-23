هل كمامة القماش تحمي الاشخاص من فيروس كورونا.. دراسة تجيب!

أكدت دراسة علمية، اليوم الأربعاء، أن ارتداء الكمامة القماش لا تحمي الشخص من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة ولاية "نيو مكسيكو" في الولايات المتحدة، أن تلك الكمامات لا تقي من الفيروس؛ لأن الكثير من القطرات المحملة بالعدوى يمكن أن تتسرب من خلالها، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبيّن العلماء، أنهم فحصوا خمسة أنواع من أغطية الوجه من بينها الكمامات القماش والكمامات المستخدمة في العمليات الجراحية.

فيما وجدوا أنه على الرغم من أن جميع الكمامات تمنع ما لا يقل عن 95 في المائة من قطرات السعال والعطس، إلا أنه لا يزال هناك خطر انتقال المرض.

وأشارت الدراسة، إلى أن كمامات القماش ما زالت تسمح بتسريب ألف قطرة، وقد تحمل جزئيات فيروسية كافية لنقل العدوى.

ولفتت إلى ارتداء الكمامة تقدم حماية كبيرة؛ ولكن ليست كاملة.