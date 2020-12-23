ريال مدريد يهرب من فخ غرناطة بثنائية

استعاد ريال مدريد صدارة الليجا، مساء اليوم الأربعاء، بفوزه على غرناطة بهدفين نظيفين، في إطار منافسات الجولة 15 من الليجا.

وسجل لريال مدريد كاسيميرو في الدقيقة 57، وكريم بنزيما في الدقيقة (90+4)

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 32 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، متخلفا عن أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق الأهداف، علما بأن الأخير لعب مباراتين أقل، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 21 نقطة في المركز السابع.

دخل زيزو بنفس التشكيل الذي لعب به المباراة الماضية ضد إيبار، باستثناء تغيير وحيد وهو مشاركة فيدي فالفيردي بدلا من لوكا مودريتش.

وبدأت المباراة بخطأ ساذج من فاران مدافع ريال مدريد في الدقيقة الأولى في التمرير، استغله لاعبو غرناطة، حيث وصلت الكرة لأنطونيو بويرتاس في المنطقة، لكنه سدد أعلى مرمى كورتوا ليُهدر هدف التقدم للضيوف.

وجاء الرد سريعًا من كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، الذي تلقى تمريرة في عمق دفاع غرناطة، وسدد كرة اصطدمت بالشباك الخارجية في الدقيقة 3.

وأرسل رودريجو جويس مهاجم ريال مدريد تصويبة على حدود منطقة الجزاء، بعدما تلقى تمريرة من بنزيما، لكن الحارس روي سيلفا تصدى لها بسهولة في الدقيقة 7.

وكاد توني كروس أن يُسجل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 15، حيث سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجانب القائم الأيمن لحارس غرناطة روي سيلفا.

وتعرض البرازيلي رودريجو جويس مهاجم ريال مدريد، للإصابة بعد التحام قوي مع ديميتري فولكوير مدافع غرناطة، حيث لم يقدر على الخروج على قدميه من الملعب، وخرج محمولا على المحفة، وقرر زيدان الدفع بأسينسيو بدلا منه في الدقيقة 38.

ولم تظهر أي محاولات خطرة من كلا الجانبين لتغيير النتيجة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، بدأ ضغط ريال مدريد بانطلاقة من داني كارفاخال داخل منطقة جزاء غرناطة، وسدد كرة مرت بجانب القائم الأيسر للحارس روي سيلفا في الدقيقة 52.

وحرم القائم الأيمن لمرمى غرناطة، ماركو أسينسيو مهاجم ريال مدريد من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 53، حيث تلقى كرة عرضية من زميله كارفاخال وسدد بكعب القدم.

وتألق روي سيلفا حارس مرمى غرناطة في التصدي لتسديدات من ثنائي ريال مدريد توني كروس ثم أسينسيو في الدقيقة 55.

نجح كاسيميرو في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 57، حيث تلقى كرة عرضية من الجانب الأيسر من زميله ماركو أسنسيو، وسدد رأسية قوية على يسار الحارس روي سيلفا.

ونفذ توني كروس ركلة ركنية، وأرسل عرضية داخل المنطقة إلى زميله فاران، والذي سدد رأسية أمسك بها الحارس روي سيفا بسهولة في الدقيقة 65.

وسدد لوكاس فاسكيز كرة قوية مرت أعلى مرمى روي سيلفا حارس غرناطة في الدقيقة 71.

وحاول جيرمان سانشيز لاعب غرناطة تهديد مرمى ريال مدريد بكرة رأسية في الدقيقة 89، لكنها مرت أعلى مرمى كورتوا.

وأهدر إيسكو فرصة مُضاعفة النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 91، حيث تلقى كرة في المنطقة، وسدد لكنها ارتطمت بالدفاع ومرت بجانب القائم لتخرج إلى الركنية.

وسجل كريم بنزيما الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة (90+4)، حيث استقبل تمريرة من إيسكو وسدد أسفل يمين الحارس، ليحصد ريال مدريد 3 نقاط ثمينة ويواصل مُطاردة أتلتيكو مدريد على الصدارة.