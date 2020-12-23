إنتر يعود بفوزٍ صعب من ميدان هيلاس فيرونا

تغلب إنتر ميلان على مضيفه هيلاس فيرونا بهدفين لهدف، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإيطالي "كالتشيو".

وضع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز فريقه الإنتر في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 52، بعدما سدد كرة مررها له زميله المغربي أشرف حكيمي، واضعًا إياها في الشباك.

وتمكن أصحاب الأرض من معادلة الكفة في الدقيقة 63، من خطأ كبير للحارس المخضرم سمير هاندانوفيتش، استغله الصربي إيفان إليتش ووضع الكرة داخل المرمى بسهولة.

ولم تمر سوى ست دقائق حتى أعاد المدافع ميلان سكرينيار الإنتر إلى المقدمة بهدف من رأسية جميلة.

ورفع إنتر ميلان بهذا الفوز رصيده إلى 33 نقطة وضعته في صدارة الترتيب مؤقتًا، فيما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 20 نقطة في المركز التاسع.