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طقس فلسطين.. الإبقاء تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة مع هطول الامطار بغزارة

  • فلسطين اليوم - متابعة
  • 22:24 - 23 ديسمبر 2020
طقس فلسطين.. الإبقاء تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة مع هطول الامطار طقس فلسطين.. الإبقاء تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة مع هطول الامطار
تقارير
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أكد الراصد الجوي، ليث العلامي، اليوم الأربعاء، أن الحالة الجوية في فلسطين ستبقى خلال يوم غدٍ الخميس تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار بغزارة مُتفاوتة من وقت لآخر على فترات حتى ساعات العصر والمساء .

وأوضح العلامي، أن الطقس سيستقر يوم الجمعة؛ لكن دون تغير ملموس على درجات الحرارة.

وبيّن أنه مع مطلع منتصف الأسبوع المقبل، ستصبح فلسطين عٌرضة لهبوب رياح شرقية باردة وجافة، وتكون في بعض فتراتها نشطة مع هبات قوية أحياناً.

وأشار العلامي، إلى أن هذه الرياح ستعمل على زيادة الشعور بالبرودة ما بين بداية ومنتصف الأسبوع المقبل.

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