الدورة الثانية.. صحة غزة تسجل 289 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 289 اصابة جديدة بفيروس كورونا، في الدورة الثانية لليوم.

وأوضحت الصحة، أن العدد الكلي للإصابات وصل إلى 806 إصابة، بعد فحص 2526 شخصًا.

وبيّنت أن نسبة إصابات كورونا وصلت 31.9%.

وسجلت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم، ارتفاعاً في عدد حالات الوفاة والإصابة، فيما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 303 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 197 حالة.

وأجرت وزارة الصحة، 2530 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل ( 867) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 580 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

كما بلغ عدد حالات الوفيات 12 حالة وفاة ليصل اجمالي الوفيات 295 حالة وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا.

كما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 35257 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 9849 حالة، فيما بلغ اجمالي المتعافين 25113 حالة .