عائلة أبو الرب تنفي استشهاد ابنها في عملية "باب حطة"

نفت عائلة أبو الرب من بلدة قباطية نبأ استشهاد نجلها أحمد في عملية باب حطة بالبلدة القديمة بالقدس، مؤكدة تواجده في منزل العائلة في البلدة.

وكانت وسائل إعلامية إسرائيلية نقلت أن منفذ العملية هو أحمد أبو الرب 17 عامًا من بلدة قباطية، قبل أن تسارع العائلة إلى نفي ذلك.

واستدعت مخابرات الاحتلال المواطن عمر صادق كميل مساء اليوم الإثنين، لمراجعتها في معسكر سالم دون معرفة الأسباب.

وكان خبر انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي حول تنفيذ نجله محمود عملية قرب باب حطة بالبلدة القديمة بالقدس، علمًا أنه من مواليد عام 2003 وهو طالب في الثانوية العامة.

وقد رفضت عائلة كميل الإدلاء بأي معلومات بانتظار عودة المواطن عمر الذي توجه قبل قليل لمعسكر سالم غرب جنين.