دعاء ليلة القدر في شهر رمضان 1442 – 2021 مستجاب ، حيث يحرص المسلمين في ليلة القدر على ترتيل ادعية في سبيل نيل فضائل هذه الليلة العظيمة الذي خصص الله عزوجل لها سورة كاملة لها في القرآن الكريم في تعظيم شأنها والتي تأتي في أواخر شهر رمضان المبارك ، وفي هذا الشهر الفضيل ، شهر العبادات والتسبيح وقراءة القرآن .

موقع فلسطين اليوم حرص على توفير دعاء ليلة القدر في شهر رمضان 1442 – 2021 ، حتى يتمكن المسلمين من ترتيله وكسب فضائلها العظيمة ، ويستعد المسلمين في كافة دول العالم إلى استقبال رمضان بكل حفاوة ومحبة والاستعداد لتأدية أركانه ونوافله للتقرب من الله عزوجل لكسب رضاه ، وسنتطرق على دعاء ليلة القدر وهي على النحو التالي :

فضائل قيام ليلة القدر في شهر رمضان 1442 – 2021 :

أولاً : ليلة السلام: فهي ليلة يبارك الله -تعالى- فيها الأرض بنزول الملائكة؛ فيعمّ الخير والسلام، وتعمّ الرحمة؛ فيشعر فيها المؤمن بالطمأنينة والسلام.

وقال -تعالى-: (سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ). ووُصفت بالسلام؛ لسلامة العباد من العذاب؛ بطاعتهم لله.

ثانيًا: ليلة الغفران: فهي ليلة تُغفر فيها ذنوب من قامها بإخلاصٍ لله -تعالى-، قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَن قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمَانًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ).

ثالثًا: ليلة التنزيل: إذ إنّها الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم، قال -تعالى-: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ).[٧] ليلة مباركة: فهي ليلة مباركة الأجر لمَن قامها، وعمل فيها بالخير، وقد وُصِفت بذلك في القرآن الكريم.

قال -تعالى-: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ).

رابعًا: ليلة الفصل والتقدير: فهي ليلة تُفصَّل فيها الأقدار، وتتنزّل من اللوح المحفوظ إلى صُحُف الكتبَة من الملائكة، وهذه الأقدار تتضمّن أقدار العباد من أمور الدنيا، كالرزق، والأجل، والحوادث، ونحوها.

قال -تعالى-: (فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ).

خامسًا: ليلة الخير: إذ ذكر الله -تعالى- منزلتها، وفضل قيامها، والأجر والثواب المُترتِّب على العبادة والدعاء فيها؛ إذ يُضاعف الله -سبحانه- أجر الأعمال الصالحة في هذه الليلة، فيكون أجرها كأجر ألف سنة من العبادة.

قال -تعالى-: (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ).

أدعية ليلة القدر في شهر رمضان 1442 – 2021 :

أدعية ليلة القدر اللَّهُمَّ ياربً اُرْزُقْنَا حُسْنَ الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ، اللَّهُمّ وَفَّقَنَا لِطَاعَتِك فِي رَمَضَان، اللَّهُمّ يارب وفّقنا فِي لَيْلَةٍ الْقَدْرِ.

اللهم إني أعوذ بك من فواجع الأقدار و من فقد الأهل و من حزن القلب و حرقة الشعور اللهم إني استودعتك نفسي و أهلي و من أحب فإجعلنا في ودائعك فودائعك لاتضيع .

اللَّهُمَّ يَا سَامِعَ يَا عَلِيمٌ اُرْزُقْنِي فَضْل قِيَامُ لَيْلَةٍ الْقَدْرِ وَسَهْل أُمُورِي فِيهِ مِنْ الْعُسْرِ إلَى الْيُسْرِ . . وَأَقْبَل معاذيري وَحَطّ عَنِّي الذَّنْب وَالْوِزْر يَا رؤفاً بِعِبَادَة الصَّالِحِين .

اللَّهُمّ يَارَبّ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ ذِكْرِ وَشُكْر فَتَقَبَّلْهُ مِنِّي وَأَحْسَن قَبُولُه وَمَا كَانَ مِنْ تَفْرِيطٍ وَتَقْصِيرٍ وَتَضْيِيع فَتَجَاوَز عَنِّي بِسَعَة رَحْمَتِك يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي وَأَهْلِي وذريتي وَالْمُسْلِمِين جَمِيعًا فِيهَا مِنْ عتقائك مِنْ جَهَنَّمَ وطلقائك مِنْ النَّارِ ، يَارَبّ.

اللَّهُمَّ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ اُرْزُقْنَا عملاً صالحاً يَقْرَبْنَا إِلَى رَحْمَتِكَ ولساناً ذاكراً شاكراً لِنِعْمَتِك وثبتنا اللَّهُمّ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ . .

اللَّهُمَّ يَا رَحْمَنَ يَا رَحِيمُ لَا تُصَرِّفُنِي مِنْ هَذِهِ اللَّيْلَةِ إلّا بِذَنْبٍ مَغْفُورٌ وَسَعْيٌ مَشْكُورٌ وَعَمِل مُتَقَبَّل مَبْرُورٌ وَتِجَارَةً لَنْ تَبُورَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَتَوْبَة خَالِصَة لِوَجْهِك الْكَرِيم .

يارب في هذه الليلة المُباركة اهدنا في من هديت وتولنا اللهم في من توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت سبحانك اللهم تبارك وتعاليت، لك الحمد ولك الشكر في الدنيا والآخرة بما رزقتنا لك الحمد بالإيمان لك الحمد أن بلغتنا رمضان، اللهم افرج عنا الهم والغم يا رحمان الدنيا والآخرة.

اللهم إنك تسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى علي شيء من أمرنا، علمت اللهم فينا سابق وقضائك فبنا محيط أطعناك فشكرتنا عصيناك فأمهلتنا وإن رجعنا إليك قبلتنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأصلح لنا من أمرنا ومعاشنا في الدنيا والآخرة اللهم تقبل منا الصيام والقيام والأعمال الصالحة في هذا الشهر الفضيل.

اقرأ المزيد على موقع محتوى: اللهم اهدنا بالقرآن واجعله ربيع قلوبنا، اللهم اجعلنا من عبادك القائمين العابدين الصائمين قنا اللهم عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار عبادك الصائمين القائمين يا الله.

دعاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ليلة القدر :

رُوي عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنها قال: (يا رسولَ اللَّهِ، أرأيتَ إن وافقتُ ليلةَ القدرِ ما أدعو؟ قالَ: تقولينَ: اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي”.