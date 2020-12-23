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الاعلام العبري: (إسرائيل) ذاهبة إلى الاغلاق بعد اكتشاف إصابات بكورونا الجديدة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:09 - 23 ديسمبر 2020
فيروس كورونا في (اسرائيل) فيروس كورونا في (اسرائيل)
تقارير
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أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي ستتخذ إجراءات جديدة بعد اكتشاف حالات جديدة مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وبحسب القناة ١٢ العبري، فإن حكومة بنيامين نتنياهو ستذهب الى إغلاق ثالث في كافة المدن المحتلة، بعد اكتشاف اربعة حالات اصابة بسلالة كورونا الجديدة والمطورة.

وأوضحت "وزارة الصحة الإسرائيلية"، أن ثلاثة من المصابين وصلوا إلى البلاد من إنجلترا، مشيرةً إلى أنهم يمكثون في حجر صحي داخل أحد الفنادق.

وبيّنت أنها تحقيق في كيفية انتقال العدوى للمصاب الرابع، وفق قناة كان العبرية.

وقال "وزير الصحة الإسرائيلي": إن "وزارة الصحة ​​بذلت جهودا لمنع دخول السلالة البريطانية من كورونا إلى (إسرائيل)".

 

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