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صحة الاحتلال تكشف عن 4 إصابات من سلالة كورونا الجديدة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:41 - 23 ديسمبر 2020
فيروس كورونا في اسرائيل فيروس كورونا في اسرائيل
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، الأربعاء، تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا من السلالة الجديدة المكتشفة، مؤخراً، في بريطانيا.

كشفت وزارة صحة الاحتلال أنه تم اكتشاف 4 حالات من الإصابة بفيروس كورونا من السلالة التي اكتشفت مؤخرا في بريطانيا".

وذكرت صحة الاحتلال، أن "3 من الحالات المكتشفة لأشخاص عادوا من بريطانيا، وموجودون في الحجر الصحي في فندق، وحالة أخرى من إسرائيل".

وأعلنت أنها "تتابع كافة المستجدات وستعلن عن المزيد من المعلومات حالما توفرت".

والأحد، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن سلالة كورونا الجديدة التي تم اكتشافها مؤخرا باتت خارج نطاق السيطرة، مشيرا أنها ظهرت بشكل أساسي في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وسجلت وزارة الصحة "الإسرائيلية" 4 وفيات، و3578 إصابة، خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 383.385 حالة، منها 3141 وفاة، و510 حالات خطيرة.

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