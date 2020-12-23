إليك موعد أول يوم من شهر رمضان 1442 – 2021 فلكيا في مصر

متى موعد أول يوم من شهر رمضان 1442 – 2021 فلكيا في مصر ، ويتساءل المسلمين في كافة انحاء العالم عن موعد شهر رمضان 1442 وفي هذه المناسبة العظمية التي يستعد لها المسلمون في بقاء الأرض بكل حفاوة عظيمة حيث خصص موقع فلسطين اليوم هذه المقالة حتى يتسنى لحضراتكم معرفة موعد بداية رمضان .

وفي هذه المقالة التي عنوانها موعد أول يوم من شهر رمضان 1442 فلكيا في مصر سنتعرف أيضًا على فضائل صيام الشهر الفضيل وعن الادعية الإسلامية التي يدعو بها الصائمين في هذا الشهر التي يتقربون من خلاله إلى الله عزوجل حيث يحرص هؤلاء على تأدية جميع فرائض ونوافل الشهر العظيم .

دعاء ليلة 29 من شهر رمضان المبارك :

"اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَ صَيِّرْ لِي كُلَّ عُسْرٍ إِلَى يُسْرٍ، وَ اقْبَلْ مَعَاذِيرِي وَ حُطَّ

عَنِّي الْوِزْرَ، يَا رَحِيماً بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ".

دعاء ليلة 29 من شهر رمضان مكتوب :

اللّهُمَّ غَشِّني فيهِ بالرَّحْمَةِ، وَارْزُقني فيهِ التَّوفيقَ وَالعِصْمَةَ، وَطَهِّر قَلبي مِن غياهِبِ التُّهمَةِ، يا رَحيماً بِعبادِهِ المُؤمنينَ.

دعاء ليلة 30 من شهر رمضان المبارك :

"اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ بِالشُّكْرِ وَ الْقَبُولِ عَلَى مَا تَرْضَاهُ وَ يَرْضَاهُ الرَّسُولُ، مُحْكَمَةً

فُرُوعُهُ بِالْأُصُولِ، بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ".

إليك فضائل صيام شهر رمضان :

شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنة . فضل أول ليلة في صيام رمضان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن ، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ، وينادى مناد كل ليلة : يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة ". الصيام في رمضان تفتح له أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين". العمرة فى رمضان ثوابها مضاعف شهر رمضان وصيامه يكفر الذنوب

موعد أول يوم من شهر رمضان 1442 فلكيا في مصر :

خبراء علم الفلك يتوقعون بأن موعد شهر رمضان الجديد سيصادف يوم الثلاثاء الموافق 13 ابريل 2021 ، في حين لا تتعمد الدول الإسلامية على مجال الفلك إلا أنها تأخذه من الناحية التقريبية.

علمًا أن الدول الإسلامية تعتمد في معرفة موعد شهر رمضان خلال الرؤية الشرعية ورؤية الهلال بالعين المجردة .

كما ستبدأ الدول الاسلامية بعلمية تحري هلال رمضان 2021-1442 بعد مغيب شمس يوم الأحد 29-شعبان-1442هـ الموافق 11 أبريل 2021م لتحديد ما اذا كان يوم الخميس الذي يليه هو المتمم لشهر شعبان أم أنه سيكون أول أيام رمضان 2021-1442 ، والله تعالى أعلا وأعلم .ويأتي شهر رمضان كامل العدد 30 يوماً مثل شهر شعبان ، وفق توقعات الهيئة الفلكية .