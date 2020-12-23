القدرة: قطاع غزة سيشهد تشديد في الفترة المقبلة في إطار مواجهة كوورنا

أكدت المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، اشرف القدرة، اليوم الأربعاء، أن الفترة الحالية التي تشهدها المنظومة الصحية في غزة خطيرة وحساسة من الناحية الوبائية نظراً لإمكانية الوصول إلى ذروة الوباء من منتصف ديسمبر الحالي حتى منتصف يناير المقبل.

وأوضح القدرة، في حديث لإذاعة صوت القدس، أن وزارة الصحة تسجل الإصابات بفيروس كورونا بالمئات، وأن النسبة ما بين 35% إلى 40%.

وقال المتحدث: إن "المُعول الرئيس مدى إدراك المواطنين بخطورة المرحلة والتعامل بجدية أكبر واتخاذ اجراءات الوقاية والسلامة، كما ندعو المواطنين إلى تخفيف حالة الازدحام قبل يومي الإغلاق".

وأضاف "الآن نتحدث عن اجراءات مشددة منها إغلاق يومي الجمعة والسبت حتى نهاية الشهر الحالي، ثم يليها تقييم للفترة وتوصيات؛ لكن حسب ما هو متوقع ربما يشهد قطاع غزة تشديد في الفترة المقبلة".

ونبه القدرة، من توسع ذروة انتشار الوباء ربما نستمر بالإغلاق يومي الجمعة والسبت ولكن الأمر منوط بقرارات خلية الأزمة.

يشار إلى أن وزارة الصحة بغزة، أعلنت اليوم تسجيل 12 حالة وفاة و867 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت الصحة، تعافي 580 حالة جديدة من مصابي بالفيروس.