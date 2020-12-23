الأردن تطالب الاحتلال بالوقف الفوري للحفريات في مقبرة الشهداء بالقدس

دعا المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الوقف الفوري لأعمال الحفريثات في مدخل مقبرة الشهداء بمدنية القدس المحتلة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الفايز، في بيان صحفي، رفض المملكة لما تقوم به دولة الاحتلال "الإسرائيلي" من أعمال حفر وتجريف عند سور ودرج المقبرة، داعيا إلى وقف فوري لها.

ودعا الفايز "إسرائيل"، "كقوة قائمة بالاحتلال"، إلى "احترام حرمة القبور والأضرحة والكف عن الانتهاكات والاستفزازات".

وأكد على رفض المملكة للإجراءات "الإسرائيلية" أحادية الجانب، التي تستهدف تغيير هوية القدس العربية.

واعتبر ذلك "انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)".

وقبل نحو 3 أسابيع، دمرت طواقم بلدية الاحتلال "الإسرائيلي" الدرج المؤدي إلى المقبرة اليوسفية الإسلامية في القدس، والذي يستخدمه الفلسطينيون للوصول إلى المقبرة، وأيضا إلى المسجد والبلدة القديمة.

ويحتفظ الأردن بحق الإشراف على الشؤون الدينية في القدس، بموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام، التي وقعها مع "إسرائيل" في 1994.

كما وقّع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في مارس/ آذار 2013، اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.

ويشكو الفلسطينيون من مساعي "إسرائيل" لتهويد مدينة القدس وطمس معالمها العربية والإسلامية والمسيحية عبر مخططات عديدة يقوم بعضها على الحفريات.

ويقول مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس إن "إسرائيل" تعمل على محاصرة المقبرة بمشاريع تهويدية ومسارات وحدائق، بهدف إخفاء معالم المواقع التاريخية الأصيلة المحيطة بالمقبرة.