وزير إسرائيلي: بلد إسلامي خامس ستطبع علاقاتها قبل مغادرة ترامب

كشف وزير إسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعمل على إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع بلد إسلامي خامس قبل مغادرة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، التي تنتهي في الـ 20 من شهر يناير المقبل. وفقاً لقناة واي نت تي"، العبرية،

وتوسط البيت الأبيض هذا العام في التطبيع بين "إسرائيل" وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب الذي استقبل أمس الثلاثاء وفدا "إسرائيليا" أمريكيا لإرساء أسس العلاقات الجديدة.

وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن انضمام بلد خامس إلى الركب قبل خروج ترامب من البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني، قال أوفير أكونيس وزير التعاون الإقليمي "الإسرائيلي": "نعمل في هذا الاتجاه".

وأضاف: "سيصدر إعلان أمريكي عن بلد آخر سيكشف عن تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" … وأسس اتفاق – اتفاق سلام".

وأحجم الوزير عن تحديد البلد، لكنه قال إن هناك دولتين مرشحتين بقوة إحداهما في منطقة الخليج.

وأشار إلى أن سلطنة عمان قد تكون منهما، مضيفا أن السعودية ليست كذلك.

وقال إن البلد الآخر المرشح، يقع أبعد باتجاه الشرق، وهو "بلد مسلم ليس صغيرا" لكنه ليس باكستان.

والأسبوع الماضي قالت إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، إنها لن تعترف بـ "إسرائيل" ما دامت مطالب إقامة دولة فلسطينية لم تتحقق.

ويخشى الفلسطينيون أن يضعف تطبيع دول عربية لعلاقاتها مع "إسرائيل" موقفاً عربياً قائما منذ زمن بعيد، يطالب بانسحاب "إسرائيلي" من الأراضي المحتلة والموافقة على إقامة دولة فلسطينية مقابل علاقات طبيعية مع الدول العربية.