كورونا تختطف حلم حياة طالبة جامعية

برغم غيابها إلى دار الحق الآخرة، وفي خطوة فريدة من نوعها، ناقشت كلية طب الأسنان في جامعة الموصل صباح اليوم الأربعاء، رسالة ماجستير للطالبة المغفور لها بإذن الله تعالى هيفاء عبد الغني عبد الله حميد الموسومة (التشخيص المظهري والوراثي لأنواع المبيضات المعزولة من حالات التهاب الفم المصاحب لقاعدة الطخم).

حيث أنابت الأستاذ المساعد الدكتورة إيمان عبد العزيز مصطفى المشرفة على الرسالة مناقشة اللجنة بدلا عن المرحومة التي حالت مشيئة المولى عز وجل أن تغيب عن حضور جلسة مناقشة رسالتها التي عملت جاهدة لإتمامها وكان حلم حياتها أن تقف أمام لجنة المناقشة للدفاع عنها إلا أن فايروس كورونا لم يرحمها وغيبها الى دار الحق ليترك حلمها معلقا في الهواء ولوعة كبيرة في نفوس عائلتها ومنتسبي جامعتها.