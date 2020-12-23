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نتنياهو يوجه دعوة لملك المغرب لزيارة "إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:18 - 23 ديسمبر 2020
تطبيع العلاقات بين المغرب و(إسرائيل) تطبيع العلاقات بين المغرب و(إسرائيل)
تقارير
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وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية إلى ملك المغرب محمد السادس لزيارة الكيان "الإسرائيلي"، في إطار التطبيع بين الجانبين.

وبحسب القناة 7 العبرية، فإن مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، قال: إن " المغرب ستفتح ممثلية رسمية له في تل أبيب في غضون أسبوعين ووقعنا اتفاقات أولية للتعاون بين البلدين".

وقبل أسابيع، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تطبيع المغرب مع الاحتلال الإسرائيلي، على غرار ما فعلته الامارات والبحرين والسودان، وسط تجاهل حالة الغضب بين الشعوب العربية والفلسطينية.

 

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