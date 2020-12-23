ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

قوات الاحتلال يصادر جراراً زراعياً في خربة الحمة بالأغوار الشمالية

  • فلسطين اليوم - الضفة المحتلة
  • 18:49 - 23 ديسمبر 2020
قوات الاحتلال في الضفة (ارشيف) قوات الاحتلال في الضفة (ارشيف)
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جراراً زراعياً أثناء حراثه أرض في خربة الحمة بالأغوار الشمالية شرقي الضفة المحتلة.

وأفاد الناشط الحقوقي في الأغوار الفلسطينية عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال داهمت خربة الحمة، وصادرت جراراً زراعياً للمواطن مأمون فقهاء، أثناء حراثته أراض في منتصف الخربة وتزرع منذ مئات السنوات.

واوضح دراغمة، أن الاحتلال يواصل سياسته الخطيرة تجاه المزارع الفلسطيني في الأغوار، حيث يهدف من خلالها التضييق على المزارعين وحرمانهم من أرضهم وحملهم على هجرتها والرحيل عنها.

وتتعمد قوات الاحتلال إيقاع الخسائر المادية بالمزارعين المتمسكين بأرضهم، ويأتي استهداف الاحتلال للجرارات الزراعية نابع من كونها بمثابة شريان الحياة للمزارعين.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات