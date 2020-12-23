قوات الاحتلال يصادر جراراً زراعياً في خربة الحمة بالأغوار الشمالية

صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جراراً زراعياً أثناء حراثه أرض في خربة الحمة بالأغوار الشمالية شرقي الضفة المحتلة.

وأفاد الناشط الحقوقي في الأغوار الفلسطينية عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال داهمت خربة الحمة، وصادرت جراراً زراعياً للمواطن مأمون فقهاء، أثناء حراثته أراض في منتصف الخربة وتزرع منذ مئات السنوات.

واوضح دراغمة، أن الاحتلال يواصل سياسته الخطيرة تجاه المزارع الفلسطيني في الأغوار، حيث يهدف من خلالها التضييق على المزارعين وحرمانهم من أرضهم وحملهم على هجرتها والرحيل عنها.

وتتعمد قوات الاحتلال إيقاع الخسائر المادية بالمزارعين المتمسكين بأرضهم، ويأتي استهداف الاحتلال للجرارات الزراعية نابع من كونها بمثابة شريان الحياة للمزارعين.