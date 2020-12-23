البزم: مستمرون في الاغلاق الكامل حتى نهاية الشهر الجاري

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم اليوم الأربعاء، أن اجراءات الإغلاق الكامل يومي السبت والجمعة ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري على الاقل، موضحًا أن هذا الخيارالبديل؛ كي لا نذهب إلى الإغلاق الشامل لفترات طويلة نظراً لآثاره وتداعياته على مناحي الحياة المختلفة.

وقال: "لا بد من إحداث تغيير في السلوك الاجتماعي لدى المواطنين، وجزء من العادات والتقاليد يجب أن تتغير لمراعاة متطلبات المرحلة التي نمر بها".

وأضاف المتحدث، أن "الذي يحدد عدم ذهابنا للإغلاق الشامل هو سلوك المواطنين، ومدى التزامهم بإجراءات السلامة والوقاية".

وأشار إلى ان وزارته تتواصل مع كافة شرائح المجتمع ومؤسساته، بدءاً بالفصائل والنقابات والوجهاء والمخاتير؛ وذلك بهدف توحيد الجهود لخلق حالة وعي عامة لدى المواطنين، وننسق معهم القرارات المتخذة لمواجهة الجائحة.

وتوجه البزم، بالشكر لوسائل الإعلام الفلسطينية التي تبذل جهوداً كبيرة في رفع حالة الوعي لدى المواطنين بإجراءات الوقاية، مؤكدًا تواصل الداخلية بشكل مستمر مع الإعلام المحلي الذي يحمل الهمّ معنا، ويقوم بدور توعوي لافت.

وذكر لقد سهلت الوزارة أكثر من 82 مهمة طارئة وضرورية لوسائل الإعلام المختلفة خلال الإغلاق يومي الجمعة والسبت على مدار الأسبوعين الماضيين.

وحول الشائعات، قال: "إحدى الأدوات التي تستهدف الاستقرار داخل المجتمع، ولا نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت ترويجه للشائعات، وتوجيهنا الدائم للمواطنين هو استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية".

ودعا البزم، المواطنين للاستمرار في حالة الالتزام التام بالإغلاق يومي الجمعة والسبت المقبلين؛ كي نحقق الهدف من هذا الاجراء.